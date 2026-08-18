«Локомотив» победил по буллитам в первом матче межсезонья

Ярославский «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» в серии буллитов со счетом 2:1 в первом контрольном матче межсезонья. Встреча стала первой для Дмитрия Квартальнова после возвращения на пост главного тренера ярославской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Встреча прошла в Ярославле 18 августа. «Торпедо» открыло счет в первом периоде — забил Сергей Голоднюк. Во втором «Локомотив» счет сравнял — шайбу забросил Джованни Фьоре после броска Даниила Мисюля от синей линии.

В оставшееся время команды не смогли забить, в том числе в овертайме. Победитель определился в серии буллитов. Голкипер «Локомотива» Алексей Мельничук отразил все три броска соперника, а решающий буллит реализовал 17-летний Матвей Котков.

Следующий контрольный матч ярославцы проведут 21 августа с череповецкой «Северсталью».

Антон Голицын