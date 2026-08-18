Родитель пострелял за дочь

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил запрет определенных действий 41-летнему С., ранее возглавлявшему подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) в ГУ МВД по Свердловской области. Ему предъявлены обвинения в угрозах утопить и расстрелять несколько детей, которые, по его словам, оскорбляли его дочь. После инцидента, который случился 29 июля, он улетел в Дубай и был задержан при возвращении в аэропорту Кольцово. Его адвокат отказался от общения с прессой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел вечером 29 июля. Как рассказал «Ъ-Урал» представитель потерпевших Александр Шумилов, в этот день четверо мальчиков играли во дворе одного из домов в Екатеринбурге вместе со своей соседкой. В это время один из детей обозвал девочку «свинкой» — после чего она обиделась и ушла.

По словам Александра Шумилова, ребенок рассказал об этом своему отцу — С. В этот же вечер он вышел во двор, схватил одного из мальчиков за шею, другого за руку, а третий шел спереди. Четвертый успел убежать. По итогу С. привел их к реке Исеть, потребовав, чтобы они туда заплыли.

Дети, по словам Александра Шумилова, сопротивлялись, после чего обвиняемый достал пистолет (сейчас он на экспертизе), и якобы выстрелил в сторону детей. С. говорил им, что он военный и уже убивал людей, поэтому ему не составит труда застрелить и их. Позже на берегу реки были найдены гильзы (одна на месте преступления, вторая у него дома).

Детям помогли прохожие, отогнав обвиняемого. Родители потерпевших написали заявление в полицию, было возбуждено уголовного дело, а С. успел улетел в Дубай.

Александр Шумилов уточнил, что обвиняемый разговаривал с одним из отцов детей, намереваясь решить конфликт без последствий. Однако родители пострадавших не хотели спускать дело на тормозах.

После огласки преступления в СМИ следователи СКР по Свердловской области установили личность обвиняемого. Оперативники УМВД задержали его накануне в аэропорту Кольцово, когда он вернулся. Ему предъявили обвинения в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.119 УК РФ).

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил С. запрет определенных действий, включая запрет на общение с потерпевшими, и обязал являться по вызовам следователя и в суд. Его освободили в зале суда.

Заседание по мере пресечения проходил в закрытом от прессы режиме, из-за того, что пострадавшие — дети.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что запрашивали для обвиняемого заключение под стражу, указав на то, что ему инкриминируется совершение тяжкого преступления. «Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда»,— пояснили в прокуратуре.

Сторона защиты отказалась от комментариев. «Тайна следствия»,— мотивировала адвокат.

До своего задержания обвиняемый изложил городскому порталу Е1 свою версию событий. По его словам, его дочь побили и ее травили несколько лет. Его отец рассказал, что сын работал ранее в структурах МВД — сначала в отделе по борьбе с организованной преступностью, а позже возглавил отдел по делам несовершеннолетних.

Артем Путилов