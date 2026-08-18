Председателей судов ищут в Пугачеве и Кировском районе Саратова

В Саратовской области открыли восемь вакансий для судей. Подробности опубликовали на сайте региональной квалификационной коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первый кассационный суд общей юрисдикции Фото: Первый кассационный суд общей юрисдикции

Заявки принимают до 24 сентября включительно. Председателей ищут в Кировский райсуд Саратова и Пугачевский районный суд области. Место зампредседателя вакантно в Ленинском суде Саратова.

По судье требуется в Заводской суд Саратова и Ртищевский районный суд. Также коллегия ищет в Саратове трех мировых судей. Места вакантны на участках № 7 Кировского и Ленинского районов, а также на участке № 6 Октябрьского района.

Дарья Васенина