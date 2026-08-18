Муниципалитеты Саратовской области получат миллиард рублей

В бюджет Саратовского региона вновь вносятся поправки. О том, на что будут потрачены средства, обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Бегинина

Фото: Саратовская областная Дума Ирина Бегинина

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина от других бюджетов бюджетной системы страны регион получает 1,9 млрд руб. По решению губернатора 1 млрд руб. будет направлен на поддержку местных бюджетов, чтобы они могли выполнить свои социально-значимые обязательства. Дополнительно финансовую помощь смогут получить 32 муниципалитета. Кроме того, предусмотрены 67,8 млн руб. на поддержку образовательных учреждений.

Также средства запланированы на обеспечение пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (200 млн и 50 млн руб. соответственно). На обустройство дорог в районах области направят 78 млн руб.: средства пойдут на ремонт улично-дорожной сети в райцентрах Советского района, Ртищева, Новоузенска и Аткарска.

Резервный фонд правительства области возрастает на 1 млрд руб. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 26 год составят: доходы — 200, 2 млрд, расходы — 225,9 млрд, дефицит — 25,7 млрд руб.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) раскритиковал поддержку, оказываемую муниципалитетам. По его словам, выделяемых средств недостаточно, чтобы закрыть долги и снять аресты со счетов.

Татьяна Смирнова