В Мурманской области предупредили о тренировочных полетах БПЛА под Мончегорском

В районе Мончегорска Мурманской области 18 и 19 августа состоятся плановые тренировочные учения с использованием беспилотников. Их проведут уполномоченные службы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мончегорске 18–19 августа пройдут учения с беспилотниками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Мончегорске 18–19 августа пройдут учения с беспилотниками

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время тренировок над городом возможны пролеты БПЛА, а жители могут услышать звуки, характерные для учений, в том числе сирены, выстрелы и взрывы. Штатные службы будут отрабатывать взаимодействие и порядок действий в различных ситуациях.

В региональном оперативном штабе подчеркнули, что учения заранее подготовлены и не связаны с реальной угрозой.

Жителей Мончегорска призвали сохранять спокойствие и учитывать информацию об учениях при появлении необычных звуков или беспилотников в небе.

Матвей Николаев