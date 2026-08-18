«Метропроект» повторно ищет подрядчика для вестибюля «Театральной»

«Метропроект» Петербурга повторно объявил закупку на инженерные изыскания для строительства нового выхода со станции метро «Театральная». Начальная цена контракта осталась прежней — 23,6 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 9 сентября.

Как сообщили «Деловому Петербургу» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы», закупочную документацию скорректировали, чтобы расширить круг потенциальных подрядчиков и ускорить проектирование и строительство вестибюля.

Первая закупка, объявленная в начале августа, не состоялась: на нее не поступило ни одной заявки.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на станции метро «Театральная» может появиться первый глубокий лифт для пассажиров.

Карина Дроздецкая