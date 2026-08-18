Глава Энгельсского района заявил в полицию о краже скульптур с турмаршрута

В Энгельсе с туристического маршрута похищены пять из шести миниатюрных скульптур бычков. Глава района Максим Леонов подтвердил факт кражи и сообщил о направлении заявлений в полицию и прокуратуру. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С туристического маршрута в Энгельсе исчезли пять фигурок быков

Фото: t.me / leonovmg С туристического маршрута в Энгельсе исчезли пять фигурок быков

Фото: t.me / leonovmg

«Эти фигурки — не просто арт-объекты: они стали частью городской идентичности, точкой притяжения для гостей Энгельса и любимым фоном для фотографий», — отметил господин Леонов. Скульптуры изображают быков разных профессий: гимназиста, моряка, театрала, кинооператора, рыбака и хлебопашца. Символика связана с главным историческим знаком Энгельса — быком-солевозом, изображенным на гербе района. В 2025 году маршрут «Энгельс-трек» был обновлен и дополнен этими шестью скульптурами.

Правоохранительные органы проводят проверки и следственные действия. Глава района подчеркнул, что администрация примет все меры для поиска виновных, напомнив об уголовной ответственности за подобные деяния. «Прошу всех, кто мог стать невольным свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией, оказать содействие следствию», — заявил Максим Леонов.

Марина Окорокова