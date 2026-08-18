Партию нелегальных сигарет на 18,3 млн рублей изъяли в Псковской области

Псковские таможенники задержали грузовик с петербургскими номерами, перевозивший из Белоруссии 120 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок. Стоимость партии оценили более чем в 18,3 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Псковские таможенники пресекли перевозку сигарет из Белоруссии на 18,3 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Псковские таможенники пресекли перевозку сигарет из Белоруссии на 18,3 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

КамАЗ остановили на юге Псковской области. По данным Северо-Западного таможенного управления, иностранные граждане сопровождали нелегальный груз до Тверской области, где сигареты планировали передать сообщникам для последующей продажи.

Двое подозреваемых задержаны. Псковский городской суд отправил их под стражу на два месяца. По делу проводятся неотложные следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде в крупном размере, совершенной организованной группой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Матвей Николаев