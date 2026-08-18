Водопад призов: T2 запускает грандиозный розыгрыш для ставропольцев

Т2 запускает праздничную активность в честь годовщины присутствия бренда в Ставропольском крае. Новые и действующие абоненты Т2 могут принять участие в еженедельных розыгрышах современных гаджетов, смартфонов и сертификатов. Победитель в финале промо получит главный приз – новый гибридный автомобиль TANK 700 Edition One.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

За год работы в Ставропольском крае T2 успел стать надежным спутником в повседневной жизни своих абонентов: оператор помогает тысячам людей быть на связи дома, в путешествиях, на работе и во время отдыха. Продолжая серию праздничных активностей в честь годовщины, компания предлагает ставропольцам испытать удачу в еженедельных розыгрышах и побороться за главный приз.

Масштабное промо продлится в течение шести недель: с 18 августа по 29 сентября 2026 года. Принять участие могут физические лица – как действующие, так и новые абоненты Т2 в Ставропольском крае. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном разделе на сайте или в мобильном приложении оператора.

Визуальная концепция промо построена вокруг идеи потока – в маджентовой стилистике T2 водопад одновременно отражает масштаб акции и широкий призовой фонд, который компания подготовила для клиентов, а также отсылает к природной эстетике края. Каждую неделю абонентов оператора будет ждать розыгрыш ценных подарков: iPhone 17 Pro Max, Яндекс Станция Макс, игровая приставка PlayStation 5 Slim, AirPods Pro, смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5, док-станции и беспроводные наушники, а также сертификаты на поездки в такси, доставку еды и покупки в Ozon.

Увеличить шансы на победу в еженедельных и финальном розыгрышах можно, оформив подписку MiXX или участвуя в специальной игре в личном кабинете или на сайте акции.

Подведение итогов промо состоится 5 октября 2026 года. Победитель, чье имя будет названо во время праздничного мероприятия, получит главный приз от Т2 – мощный гибридный автомобиль TANK 700 в уникальной комплектации Edition One с карбоновым обвесом и футуристическим дизайном. До момента вручения автомобиль будет размещен на стильной инсталляции у центрального входа в парк Победы.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Запуск T2 в Ставропольском крае в марте 2025 года стал важным этапом для компании: перед нами стояла задача не только обеспечить жителей надежной связью, но и создать новые возможности для комфортной цифровой жизни. Сегодня наша сеть охватывает более 99% населения региона, и мы продолжаем последовательно развивать инфраструктуру, чтобы качество услуг T2 предвосхищало растущие потребности пользователей. Весной мы отметили первую годовщину работы бренда, подготовив сюрпризы как для абонентов компании, так и для всех жителей региона. Новая грандиозная акция продолжает нашу ключевую миссию заботы о клиенте, но в еще большем масштабе: мы вновь хотим поблагодарить ставропольцев за доверие и подарить им еще больше приятных эмоций».

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Т2.

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