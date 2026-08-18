На Ставрополье за сутки продано 2150 тонн бензина

Замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков сообщил, что службы и компании, обеспечивающие жизнедеятельность региона, полностью снабжены бензином.

Службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность Ставрополья, полностью снабжены бензином. Об этом во вторник, 18 августа, заявил замминистра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.

По его словам, в полном объёме топливом обеспечены автопарк скорой медицинской помощи, спецслужбы, организации ЖКХ, а также компании, занимающиеся поставками продуктов питания населению. «За прошедшие сутки продано 2150 тонн бензина. Обеспечение топливом компаний, которые осуществляют жизнедеятельность населения и экономику края, выполняется в полном объёме», — цитирует Глушакова региональный штаб.

Ситуацию с топливоснабжением потребителей Ставрополья штаб продолжает отслеживать. Краевой минпром держит это направление на контроле по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Тат Гаспарян