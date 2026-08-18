Саратовца приговорили к 17 годам колонии за контрабанду наркотиков из Таджикистана

Саратовский облсуд приговорил 57-летнего жителя региона к 17 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы за контрабанду более 38 кг наркотиков. Мужчина признан виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове осужден член ОПГ, перевозивший более 38 кг наркотиков

Фото: прокуратура Саратовской области В Саратове осужден член ОПГ, перевозивший более 38 кг наркотиков

Фото: прокуратура Саратовской области

По данным суда, в период с мая по ноябрь 2025 года фигурант вместе с другими лицами создал ОПГ для поставок наркотических средств из Таджикистана в Россию. Осужденный вместе с сообщником, находясь в республике, нашел партию запрещенных веществ и упаковал ее в три строительных мешка. На границе с Киргизией члены ОПГ передали наркотики курьерам для дальнейшего транзита.

Далее пособники тайно перевезли мешки через таможенную границу ЕАЭС и въехали в РФ. Подсудимый, получив координаты тайника, забрал наркотики и сложил их в автомобиль, в котором в дальнейшем хранил и перевозил вещества для сбыта. В начале ноября 2025 года мужчину задержали сотрудники УФСБ на территории Энгельсского района, наркотики изъяли. Фигурант полностью признал свою вину.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, саратовец должен заплатить штраф в 500 тыс. руб.

Марина Окорокова