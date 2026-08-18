Фокус на безопасности: в микрорайоне «Догма Парк» установили более 100 дорожных знаков и пешеходные светофоры

Строительная компания DOGMA завершила масштабное обустройство дорожной и пешеходной инфраструктуры в жилом комплексе «Догма Парк». Проект стал частью комплексного благоустройства территории и формирования комфортной городской среды для жителей.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

В рамках работ на территории ЖК установили 12 пешеходных светофоров и 128 дорожных знаков. Новые элементы инфраструктуры помогают организовать движение автомобилей и пешеходов и сделать его более понятным для всех участников.

Особое внимание уделили регулированию скоростного режима. Для этого на дорогах смонтировали «лежачих полицейских», чтобы эффективно снижать скорость транспорта в жилой зоне и минимизировать риски аварийных ситуаций.

Кроме того, на проезжей части нанесли дорожную разметку, которая повысит видимость пешеходных переходов, парковочных мест и направлений движения. Общая площадь разметки — 136,4 кв. метров.

«Дорожная инфраструктура — это основа безопасности и удобства наших жителей. Продуманное расположение знаков, светофоров и искусственных неровностей позволяет выстроить сбалансированный транспортный поток. Такой системный подход гарантирует, что дороги и тротуары будут не только соответствовать нормативам, но и служить долгие годы, обеспечивая комфорт и безопасность на территории ЖК»,— рассказал директор по продажам ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Жилой микрорайон DOGMA PARK расположен на северо-западе Краснодара, в районе Западного Обхода. Здесь предусмотрены все условия для комфортной жизни: детские площадки, скамейки с теневыми навесами, гамаки, лежаки, световые качели, фудкорты и дендропарк. Во дворах оборудуют множество мест для занятий спортом: зоны воркаута и спортивные площадки, круговую велодорожку длиной больше километра, открытые зоны для йоги.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

ЖК Догма Парк

Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21»