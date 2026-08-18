В Новгородской области усилили меры безопасности перед 1 сентября

В Новгородской области усиливают меры безопасности перед началом нового учебного года. Губернатор Александр Дронов поручил обеспечить организованное проведение 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новгородской области готовят школы и детсады к новому учебному году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Новгородской области готовят школы и детсады к новому учебному году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Подготовку школ и детских садов к началу занятий обсудили на оперативном совещании. В регионе работают 148 школ и 79 детских садов. Большинство учреждений уже прошли приемку комиссий. Исключение составляют объекты, где продолжается капитальный ремонт.

До 1 сентября необходимо завершить работы еще в семи школах и четырех детских садах. Дронов поручил главам округов ежедневно контролировать работу подрядчиков и обеспечить соблюдение установленных сроков.

Также на совещании обсудили организацию школьных перевозок. В новом учебном году автобусами к месту учебы будут доставлять более 4 тыс. детей. Сейчас в регионе насчитывается 208 школьных автобусов, еще 25 машин планируется получить до конца 2026 года.

Матвей Николаев