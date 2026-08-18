Первый день в новом доме: в жилом квартале «Рекорд» прошел праздник выдачи ключей

Строительная компания DOGMA провела праздничное мероприятие для новоселов сразу четырех литеров жилого квартала бизнес-класса «Рекорд» в Краснодаре. Событие прошло в формате фестиваля и стало теплой встречей будущих соседей и команды застройщика.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Получение ключей стало настоящим семейный праздником в стилистике Дня Нептуна — с ярким оформлением, фотозонами, играми и водными развлечениями.

Особенно насыщенной получилась детская программа. Юные новоселы «Рекорда» устроили настоящие водяные бои, участвовали в анимационных играх и танцевали на пенной дискотеке. А шоу мыльных пузырей добавило празднику еще больше ярких впечатлений. Для ребят также подготовили LEGO, большую дженгу, настольный футбол и аркадный баскетбол.

Жаркий летний день скрасили детокс-напитки, лимонады и мороженое. Для гостей оборудовали лаунж-зоны с креслами-мешками и шезлонгами, а укрыться от солнца можно было в шатре с системой водного орошения и под перголами. Здесь гости могли немного отдохнуть, пообщаться с соседями и продолжить праздник уже с новыми силами.

Взрослые новоселы тоже не остались без развлечений. Для них работали фотозоны, а музыкальную программу дополнило выступление кавер-группы с популярными композициями.

«Для нас выдача ключей — это всегда больше, чем просто передача квартир. Это момент, когда будущие жители впервые собираются вместе и начинают знакомиться со своим новым домом и друг с другом. Поэтому мы решили отметить его большим семейным праздником с активностями для детей, музыкой, отдыхом и, конечно, водными развлечениями. Надеемся, что этот день станет для жителей "Рекорда" одним из первых приятных воспоминаний о жизни в новом доме»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Праздник стал первой большой встречей жителей четырех литеров «Рекорда». В этот день новоселы получили ключи от своих квартир, познакомились с соседями и вместе отметили начало новой жизни в жилом квартале.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД»