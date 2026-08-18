В Лаишевский районный суд направили уголовное дело в отношении женщины, перевезшей через таможенную границу изделия из драгоценных металлов стоимостью 7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщину осудят за незаконный провоз драгоценностей на 7 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана В Татарстане женщину осудят за незаконный провоз драгоценностей на 7 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

По версии следствия, 35-летняя женщина скрыла товары от таможенного контроля и прошла через «зеленый коридор».

Ранее сообщалось, что жительницу Казани задержали за контрабанду украшений Cartier на 1 млн руб.

Анна Кайдалова