Вокзал Ростов-Главный вошел в топ-3 по количеству отправленных пассажиров

В январе-июле 2026 года вокзал Ростов-Главный обеспечил перевозку 2,7 млн пассажиров, тем самым заняв второе место среди вокзалов юга России, уступив первое место Адлеру. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Безусловным лидером оказался вокзал Адлер — с января по июль 2026 года отсюда отправились порядка 3,5 млн человек. Второе место занял вокзал Ростов-Главный, обеспечивший перевозку 2,7 млн пассажиров. Замыкает тройку лидеров вокзал Сочи с показателем 2,4 млн отправленных пассажиров.

В числе других крупных транспортных узлов СКЖД — вокзал Краснодар-1 (2,3 млн пассажиров), а также станции Анапа (900 тыс.), Кисловодск (760 тыс.) и Пятигорск (740 тыс.). Заметный пассажиропоток фиксируется и на таких станциях, как Новороссийск, Лазаревская, Ессентуки, Сириус, Туапсе и Минеральные Воды.

Наталья Белоштейн