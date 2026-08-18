В Новороссийске несколько АЗС начали продавать бензин физлицам без топливных карт

В Новороссийске несколько автозаправочных станций, которые на фоне топливного кризиса преимущественно отпускали бензин по топливным картам, начали продавать АИ-92 и АИ-95 физическим лицам. Об этом следует из мониторинговой информации администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 12:00 бензин для обычных автомобилистов доступен на нескольких АЗС «Лукойла». В частности, топливо отпускают на заправках на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на улице Ленина и в селе Глебовском.

Ранее часть АЗС в Новороссийске ограничила продажу топлива физическим лицам и обслуживала преимущественно автомобили по топливным картам. Ограничения были введены на фоне сокращения поставок топлива в город.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в городе-герое по состоянию на 9:00 18 августа топливо отпускали 28 АЗС. АИ-92 и АИ-95 были доступны на пяти заправках, дизельное топливо — на 27, АИ-100 в наличии нет. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко