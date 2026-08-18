В Новороссийске днем 18 августа объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске 18 августа днем объявлена угроза атаки беспилотников. Жителям и гостям города рекомендовано укрыться при включении сирен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Находящимся дома советуют не подходить к окнам и перейти в комнату, окна которой не выходят на море, либо в помещение без окон — коридор, ванную, туалет или кладовую. Тем, кто окажется на улице, следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.

Власти призывают не использовать в качестве укрытия автомобиль и не прятаться под стенами многоквартирных домов. Горожан просят сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги, который будет снят после нормализации обстановки.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 18 августа ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат.

Анна Гречко