Водоканал Петербурга готовится к сильным ливням: на дежурство выйдут 73 бригады

Водоканал Петербурга готовится к сильным ливням, которые ожидаются в городе 19 августа. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть 20–30 мм осадков, местами — до 50 мм, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сутки может выпасть 20–30 мм осадков

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ За сутки может выпасть 20–30 мм осадков

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

В городе будут дежурить 73 бригады Водоканала. Особое внимание специалисты уделят территориям у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупных перекрестков.

В Водоканале отметили, что система водоотведения находится в исправном состоянии и готова принимать дождевой сток. При сильных ливнях объем воды может превышать пропускную способность отдельных водоприемных устройств и сетей, из-за чего на улицах возможны временные скопления воды.

Предприятие просит автомобилистов не оставлять машины на низких участках дорог и не заезжать под мосты и путепроводы во время сильного дождя. Сообщить о скоплениях воды можно круглосуточно по телефонам 004 и 576-14-83.

Ранее Петербург уже сталкивался с сильными ливнями в июле. В частности, 11 июля город накрыл циклон «Бернадетт»: в отдельных районах выпало более половины месячной нормы осадков, а система водоотведения за сутки приняла свыше 4 млн кубометров стоков.

Карина Дроздецкая