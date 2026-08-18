В Челябинске экс-водителя автобуса будут судить за наезд на пешехода

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Бывшего водителя автобуса обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пешехода (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, 13 апреля 2026 года водитель автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту №24, поворачивал на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева налево. В это время 71-летний пешеход переходил дорогу на улице Румянцева на зеленый сигнал светофора. Машина наехала на него. В результате ДТП пенсионер получил черепно-мозговую травму и переломы костей черепа.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска