В Черноземье 20 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +26°C

В четверг, 20 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и преимущественно пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя в некоторых областях. Температура будет варьироваться от +16°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +26°C, вечером будет +24°C, а ночью столбик термометра покажет +20°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром ожидается +20°C, днем — +25°C, вечером столбик термометра покажет до +23°C, а ночью снова — +20°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром будет +18°C, днем воздух прогреется до +24°C, вечером ожидается +23°C, а ночью температура сохранится на уровне +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура составит +19°C, днем поднимется до +24°C, вечером опустится до +21°C, а ночью будет +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +16°C, днем будет до +22°C, вечером — +20°C, а ночью температура опустится до +17°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +20°C, днем — +25°C, вечером — +22°C, а ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова