В Татарстане в июле банки выдали 977 льготных ипотечных кредитов на 5,6 млрд руб. По сравнению с июнем количество выдач и объем кредитования сократились на 52%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача льготной ипотеки в июле снизилась на 52%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане выдача льготной ипотеки в июле снизилась на 52%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер кредита составил 5,7 млн руб., средний срок — 332 месяца. Льготная ипотека заняла 33% от общего количества жилищных кредитов и 46% от их объема.

По объему и количеству выданных льготных кредитов Татарстан занял четвертое место в России, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

В соседней Чувашии в июле выдали 298 льготных ипотек на 1,5 млрд руб. За месяц количество кредитов снизилось на 49%, объем — на 51%. Средний чек составил 5 млн руб., средний срок — 317 месяцев. Доля льготных кредитов составила 33% от общего количества и 48% от объема жилищного кредитования.

В Кировской области банки выдали 246 льготных ипотек на 1,3 млрд руб. Количество выдач сократилось на 49%, объем — на 51%. Средний размер кредита составил 5,4 млн руб., средний срок — 325 месяцев. Доля льготной ипотеки составила 30% от количества жилищных кредитов и 47% от их объема.

Всего в России в июле выдали 27,8 тыс. льготных ипотечных кредитов на 165,8 млрд руб. За месяц выдача снизилась на 50%, а объем — на 51%.

Анна Кайдалова