На Кубани в 2026 году отремонтируют отделения 15 медучреждений

В Краснодарском крае в 2026 году капитально отремонтируют отделения 15 медицинских учреждений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кроме того, для обновления материально-технической базы больниц и поликлиник в этом году в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупят более 160 единиц медицинского оборудования. В перечень войдут диагностическая, лечебная, хирургическая, лабораторная и реабилитационная техника.

Всего с начала 2026 года в регионе уже открыли 10 медицинских учреждений. В их числе две детские поликлиники в Староминском и Кущевском районах, офис врача общей практики в Северском районе и четыре фельдшерско-акушерских пункта в Крыловском, Курганинском, Новокубанском и Тихорецком районах. После капитального ремонта возобновили работу три медучреждения в Белореченском, Калининском и Ейском районах.

Основное внимание власти уделяют доступности первичной медицинской помощи для жителей небольших и удаленных хуторов и станиц. При этом ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев критиковал ответственных лиц и подрядчиков за отставание от графиков строительства и ремонта медицинских учреждений и требовал завершать работы в установленные сроки.

Нурий Бзасежев