АБЗ «Удача» в Ижевске заплатит 10 млн рублей по делу о коррупции в Росимуществе

Асфальтобетонный завод (АБЗ) «Удача» в Ижевске заплатит 10 млн руб. за коррупционное правонарушение: директор предприятия передал экс-руководителю Росимущества в Удмуртии Екатерине Рублевой почти 2 млн руб. за помощь с арендой земли. Впоследствии она была осуждена за взяточничество. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным портала «Чекко», учредителем и директором АБЗ является Самвел Каракозян. Установлено, что руководитель «Удачи» в 2024-2025 годах передал чиновнице 1,9 млн руб. за обеспечение договора аренды земельного участка без проведения торгов и с минимальным размером арендной платы.

Дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ст. 19.28 КоАП) возбудила прокуратура Удмуртии. В результате организацию оштрафовали на 10 млн руб.

«Ранее в отношении получателя незаконного вознаграждения был вынесен обвинительный приговор»,— отметили в надзорном органе. Как писал «Ъ-Удмуртия», в декабре 2025 года Рублевой дали 4,5 года лишения свободы за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий (ст. 290, ст. 286 УК). Свою вину она признала.

Кроме того, из-за административного правонарушения АБЗ не сможет в течение двух лет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.