В Петербурге активисту назначили 360 часов работ за нарушение правил иноагента

В Петербурге суд назначил 360 часов обязательных работ ЛГБТ-активисту (международное общественное движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и иноагенту Александру Воронову за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд установил, что после привлечения к административной ответственности активист продолжил нарушать порядок деятельности иностранного агента

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Суд установил, что после привлечения к административной ответственности активист продолжил нарушать порядок деятельности иностранного агента

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мировой судья судебного участка №49 признала господина Воронова (признан иностранным агентом) виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Суд установил, что после привлечения к административной ответственности активист продолжил нарушать порядок деятельности иностранного агента. Дело рассмотрели в его отсутствие.

Ранее сообщалось, что господин Воронов (признан иностранным агентом) привлекался к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Он является директором инициативной ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России)-группы «Выход» (иноагент, признана экстремистской и запрещена в России). По данным суда, господин Воронов (признан иностранным агентом) не предоставлял в уполномоченный орган предусмотренные законодательством сведения.

Карина Дроздецкая