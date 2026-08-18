Прокуратура подала иск на 414,5 млн рублей к владельцу предприятий бывшей Amcor

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск прокуратуры Москвы в интересах Минпромторга к АО «ГС Инвестментс». Компания в конце 2022 года приобрела российские активы производителя упаковки Amcor. С истца требуют взыскать 414,53 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С владельца бывших активов Amcor потребовали взыскать 414,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ С владельца бывших активов Amcor потребовали взыскать 414,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Третьими лицами по делу указаны Минфин и Счетная палата. Предварительное судебное заседание назначено на 29 сентября.

Amcor в конце 2022 года продала «ГС Инвестментс» завод по производству гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два предприятия в Новгородской области. Сумма сделки составила €370 млн без учета долга и денежных средств компании.

На момент сделки «ГС Инвестментс» принадлежала бизнесмену Андрею Комарову, бывшему акционеру Челябинского трубопрокатного завода. Сейчас владельцем компании значится Лидия Комарова, которую СМИ называют матерью предпринимателя.

После смены собственника бывшие предприятия Amcor работают под брендами «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб», «Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород» и «Прессман Софт Пэкеджинг Новгород».

Подробнее в материале «Ъ» — «Открыто на переучет».

Матвей Николаев