В Новороссийске модернизируют систему видеонаблюдения за 57,8 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила открытый конкурс на выполнение работ по совершенствованию (расширению) муниципальной системы видеонаблюдения в 2026 году. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по расширению системы видеонаблюдения в городе-герое.

В рамках контракта планируется поставка специального программного обеспечения, оборудования, а также проведение монтажных и пусконаладочных работ. Работы будут проходить в три этапа и должны быть завершены до 30 декабря 2026 года.

Объекты установки камер видеонаблюдения охватывают различные районы города, включая проспект Ленина, улицы Мурата Ахеджака, Цедрика, Пионерскую, Суджукскую Косу, а также территории Цемдолины, Мысхако, Гайдука и Кирилловки. Всего в адресный план включено 69 объектов.

При проведении закупки установлены ограничения на поставку товаров иностранного происхождения и запрет на поставку импортного программного обеспечения в соответствии с постановлением правительства РФ №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок...».

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что власти Новороссийска объявили электронный аукцион на выполнение работ по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,7 млн руб. Как следует из документации закупки, в рамках проекта планируется замена устаревшего оборудования на 20 объектах городского округа включая жилые кварталы и социальные учреждения. Акустические системы, установленные на опорах и крышах зданий, будут демонтированы и заменены на современные блоки акустического оповещения.

Наталья Решетняк