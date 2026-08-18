В Саратовской области жителям малонаселенных пунктов обещают провести интернет

В Саратовской области жители некоторых сел и поселков продолжают жить без интернета, но им его обещают провести. Об этом говорили в облдуме на заседании комитета по информационной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков

Фото: Саратовская областная Дума Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков

Фото: Саратовская областная Дума

Министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков рассказал о федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), благодаря которому малонаселенные пункты, в которых отсутствует мобильная связь, оснащаются сооружениями и линиями связи для обеспечения стабильного сигнала сотовой связи и доступа к высокоскоростному мобильному интернету.

С 2021 по 2025 годы мероприятия проводились в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек, с текущего года в проекте могут участвовать населенные пункты, в которых проживают до тысячи человек. За время его действия, то есть с 2021 по 25 годы, мероприятия проведены в 243 населенных пунктах, где проживает более 57,5 тыс. человек.

В 2026 году интернетом будет охвачен 31 населенный пункт области с численностью населения от 100 до 500 человек, а также 11 населенных пунктов, в которых проживает от 500 до 1 тыс. человек. Таким образом услугами связи будут охвачены более 12 тыс. граждан. Интернет в итоге должен стать доступен для жителей сел и поселков Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Марксовского, Новоузенского и других районов Саратовской области.

Глава профильного ведомства считает, что к концу 2026 года уже более 99% населения малонаселенных пунктов региона будут обеспечены доступом к высокоскоростному мобильному интернету, а в следующем, 2027 году, по расчетам операторов, этот показатель может составить уже 100%.

Татьяна Смирнова