В Кировской области направили в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего несовершеннолетнего к расчистке кровли. В ходе работ подросток получил травмы, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области осудят предпринимателя за травму подростка при чистке снега

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ В Кировской области осудят предпринимателя за травму подростка при чистке снега

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале предприниматель договорился с несовершеннолетними об очистке кровли склада от снега. Во время работ под одним из подростков разрушилось кровельное покрытие. Он провалился внутрь здания и получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что предприниматель не обеспечил использование необходимых средств защиты и контроль за соблюдением правил безопасности.

Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ. На имущество обвиняемого в размере 1,8 млн руб. суд наложил арест.

Анна Кайдалова