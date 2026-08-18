В Кировской области осудят предпринимателя за травму подростка при чистке снега
В Кировской области направили в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего несовершеннолетнего к расчистке кровли. В ходе работ подросток получил травмы, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
В Кировской области осудят предпринимателя за травму подростка при чистке снега
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале предприниматель договорился с несовершеннолетними об очистке кровли склада от снега. Во время работ под одним из подростков разрушилось кровельное покрытие. Он провалился внутрь здания и получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Следствие установило, что предприниматель не обеспечил использование необходимых средств защиты и контроль за соблюдением правил безопасности.
Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ. На имущество обвиняемого в размере 1,8 млн руб. суд наложил арест.