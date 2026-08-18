Жителя Сочи осудили за возбуждение ненависти и вражды

24-летнего жителя Сочи приговорили к двум годам лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что в социальной сети подсудимый опубликовал видеоролик, который содержал высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. Также в высказываниях содержались призывы к применению насилия в отношении «не мусульман».

Отмечается, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ за аналогичное деяние. Ему было назначено наказание в виде штрафа, однако размещать в сети запрещенные материалы он не перестал. Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по региону.

Приговором Хостинского районного суда Сочи виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд апелляционной инстанции в части назначенного наказания оставил судебный акт без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина