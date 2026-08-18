Жители ПФО выбирают для получения зарплаты государственные банки

В ВТБ сообщили, что главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий. Это следует из опроса банка, в котором приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе доминируют крупные государственные банки. При этом в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков. В ПФО также чаще жалуются на низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.

Сразу после зачисления зарплаты около половины опрошенных оставляют все средства в основном банке.

Евгений Чернов