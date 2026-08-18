Проект благоустройства Туапсе «Театральная площадь — Алые паруса» победил во Всероссийском конкурсе 2026!

Проект благоустройства «Театральная площадь — Алые паруса» вошел в число победителей XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба АО «ТМТП»

Конкурс ежегодно проводится Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Торжественное награждение победителей состоялось 10 августа в Москве на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Ключевым партнером муниципалитета при подготовке конкурсной заявки выступил Туапсинский морской торговый порт (входит в Первую Портовую Компанию).

В основе концепции благоустройства площади лежит гармоничное соединение театральной и морской тематики. Известные образы из повести Александра Грина «Алые паруса» и былины «Садко» станут культурным мостом между поколениями. Площадь у единственного в Краснодарском крае Театра юного зрителя превратится в главную сцену города, а тихие зеленые зоны — в уютные места для отдыха.

Более 5 000 жителей отдали свои голоса и приняли участие в общественных обсуждениях проекта. Именно их идеи легли в основу преображения этой территории. На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено более 100 млн рублей. Всего в 2026 году на конкурс поступило 582 заявки из 82 регионов, это рекорд — такой масштаб зафиксировали впервые и наш проект в числе лучших.

«Это долгожданное событие для всего Туапсе и каждого его жителя. Мы долго шли к этому результату, над заявкой трудилась большая сплоченная команда профессионалов, а более 5 тысяч горожан приняли активное участие в голосовании, поддержав преображение Театральной площади. Хочу особо подчеркнуть: без участия Первой Портовой Компании и Туапсинского морского торгового порта разработка такой качественной заявки была бы невозможна. Огромное спасибо портовикам за надежное плечо и экспертизу. Впереди нас ждет большая ответственная работа по реализации проекта, и мы сделаем все, чтобы Алые паруса стали точкой притяжения жителей и гостей города»,— комментирует глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

АО «Туапсинский морской торговый порт»