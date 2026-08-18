Пожар в Верхнедонском лесничестве удалось локализовать на 358 га

Вспыхнувший в Верхнедонском лесничестве пожар удалось локализовать в 11:30 на площади 358 га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание произошло накануне в 33 квартале Ереминского участкового лесничества. По данным регионального минприроды, по состоянию на вечер 17 августа площадь пожара составляла 60 га. Позднее площадь возросла до 150 га. Утром 18 августа МЧС сообщало о распространении огня на 310 га.

Угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших не зафиксировано. Сейчас проводится окарауливание до ликвидации лесного пожара.

Константин Соловьев