Жителей Коркино обвиняют в избиении подростка в реабилитационном центре

В Челябинской области закончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего сотрудника и 17-летнего постояльца Центра социальной адаптации деревни Дубровка Коркинского округа. Их обвиняют в истязании 15-летней девушки и незаконном лишении ее свободы (п .«г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в сентябре 2025 года 15-летняя воспитанница учреждения отказалась убирать помещения центра и мыть посуду. Из-за этого консультант и несовершеннолетний постоялец начали оскорблять ее и избивать. Они ударили девушку не менее 27 раз по голове и телу. После сообщники связали руки и ноги подростка, лежавшего лицом вниз на полу, плетеным шнуром в неестественном положении и оставили ее на четыре часа.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. Дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска