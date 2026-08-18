Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 275 тыс. гектаров

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за минувшие сутки увеличилась до 274,9 тыс. га. Прирост составил 11,6 тыс. га, следует из данных лесопожарного центра региона.

К утру 18 августа на территории края действовало 72 лесных пожара. Возгорания зафиксированы на севере региона — в Туруханском и Енисейском муниципальных округах, Эвенкии.

В устранении пожаров задействованы 425 спасателей и одна единица техники. В лесопожарном центре уточнили, что угрозы населенным пунктам нет.

По данным Среднесибирского УГМС, в течение суток 19 августа в Красноярском крае ожидаются дожди, местами возможен град. Усиление ветра — до 20 м/с. В Туруханском и Эвенкийском муниципальных округах местами сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

Александра Стрелкова