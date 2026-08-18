Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В Светлограде Ставропольского края произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ».

Пострадали водитель легкового автомобиля и две пассажирки микроавтобуса — женщины 70 и 45 лет. Все трое госпитализированы в Петровскую районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Валерий Климов