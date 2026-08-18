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В Ярославле завели уголовное дело на водителя за дрифт на Советской площади

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего водителя автомобиля Ford Mustang, который устроил опасные маневры на Советской площади. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области.

Дрифт на Советской площади в Ярославле

Дрифт на Советской площади в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

Дрифт на Советской площади в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

По данным ведомства, инцидент произошел в начале августа. Мужчина 1999 года рождения, находясь за рулем Ford, выехал за пределы участка, предназначенного для движения автомобилей. На этом участке в тот момент находились пешеходы. Водитель совершил несколько опасных маневров, демонстрируя навыки дрифта, после чего уехал. Маневры зафиксировала камера видеонаблюдения.

Полицейские установили личность водителя в результате оперативных мероприятий и задержали его. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ — о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Антон Голицын

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