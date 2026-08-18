Более 1,5 тысячи тонн топлива реализовали в Удмуртии в понедельник

1,5 тыс. т топлива, из них 960 т бензина, реализовали в Удмуртии в понедельник. Это на 28% ниже пикового значения, отметили в региональном минпромторге. Сегодня планируется поставить в республику не менее 960 т бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ведомстве напомнили о запрете на отпуск топлива в канистры, назвав это «вынужденной мерой пожарной безопасности», поскольку самостоятельное хранение больших объемов горючего в необорудованных помещениях «создает риск возгорания от статического электричества или испарений».

«Вопрос об отмене запрета (на отпуск топлива в канистры.— “Ъ-Удмуртия”) рассматривается оперштабом регулярно и предельно внимательно»,— добавили в министерстве.

Напомним, в Удмуртию начали поставлять топливо из Восточной Сибири. По словам и. о. министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, ситуация постепенно стабилизируется, однако местами сохраняется повышенный спрос. Лимиты по объему заправки и запрет на отпуск бензина в канистры пока сохраняются.