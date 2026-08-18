Бизнесмен получил 10 лет за хищение у воронежского филиала института каучука

Левобережный райсуд Воронежа признал предпринимателя Дмитрия Михайлова виновным в попытке мошенничества при поставках в местный филиал института синтетического каучука (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ). Ему назначено ему 10 лет колонии со штрафом в 300 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, компания, которую возглавлял предприниматель, выполняла для филиала контракт на исполнение строительно-монтажных работ стоимостью 115 млн руб. Она частично поставила технологическое оборудование и произвела его монтаж за счет предоставленного аванса, а вместо сушилки, дробилки и экспеллера, используемых в производстве синтетических каучуков, установила более дешевое оборудование.

Ущерб по делу в судебном пресс-релизе не раскрывается.

Суровое наказание в 10 лет лишения свободы было назначено с учетом другого приговора. В 2021 году Михайлов получил восемь лет за хищение 45,2 млн руб. по контракту АО «ГосНИИмаш» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

В марте прошлого года Левобережный райсуд назначил бывшему директору филиала Научно-исследовательского института синтетического каучука Евгению Блинову семь с половиной лет колонии за мошенничество (ч. 3 и с. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в основу его дела также легли обстоятельства реализации проекта модернизации площадки производства каучуков в Воронеже на улице Менделеева.

Владимир Зоркий