За год доля гостей из Китая в структуре иностранных бронирований отелей Казани на время проведения форума «РОСТКИ» выросла с 7% до 11%. Об этом свидетельствует анализ, проведенный сервисами «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год доля китайских туристов в Казани во время проведения форума «РОСТКИ» выросла

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ За год доля китайских туристов в Казани во время проведения форума «РОСТКИ» выросла

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По сравнению с 2025 годом доля бронирований четырехзвездочных объектов выросла с 42% до 45%, доля трехзвездочных — с 33% до 36%.

В 60% бронирований гости выбирали размещение с завтраком «шведский стол».

Средняя продолжительность проживания сохранилась на уровне двух ночей.

Анна Кайдалова