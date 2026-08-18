В Таганроге приняли 101 заявление о компенсации за поврежденный БПЛА транспорт

В Таганроге продолжается выплата компенсаций жителям, чьи транспортные средства были повреждены или уничтожены в ходе воздушных атак. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Процедуру регулирует постановление, которое губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал в конце декабря 2025 года. В Таганроге это направление курирует управление транспорта.

На сегодняшний день специалисты ведомства приняли 101 заявление. По 20 из них подготовили проект распоряжения регионального правительства о выделении средств. Документы еще по 23 заявителям до конца недели направят на рассмотрение в министерство транспорта региона. По 19 заявлениям материалы проходят проверку комиссии, а в отношении 39 транспортных средств проводится специализированная экспертиза.

Городская администрация проводит экспертизы: документы передаются специалистам по мере поступления, готовые заключения направляются обратно в управление транспорта.

Константин Соловьев