Из Чебоксар выдворят двух иностранцев после мелкого хулиганства

В Чебоксарах двух иностранных граждан обязали покинуть Россию после мелкого хулиганства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

Ночью 16 августа после инцидента в клубе города сотрудники доставили иностранцев в отдел полиции.

Выяснилось, что оба нарушителя ранее окончили один из чебоксарских колледжей, но не продолжили обучение и утратили основания для дальнейшего пребывания в России. Одного из иностранцев, который находился в Чебоксарах без регистрации, поместили в специальный приемник, второго обязали покинуть Россию в течение трех дней.

Анна Кайдалова