На трассе М-5 в Оренбургской области выявили опасные дефекты дорожного покрытия

Сотрудники Кувандыкской Госавтоинспекции провели проверку состояния дорожного покрытия на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области. В ходе обследования специалисты выявили опасные повреждения асфальта: сдвиги, просадки, а также занижение обочин.

В отношении АО «Оренбургремдорстрой», ответственного за содержание участка, возбуждено административное производство по факту нарушения правил обеспечения безопасности дорог. Организации выдано предписание об устранении выявленных недостатков и предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.

Яна Вежлева