Треть месячной нормы осадков выпадет в среду в Петербурге

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Петербурге за один день — сильные дожди ожидаются в среду, 19 августа. За сутки в городе прогнозируют 20–30 мм осадков. Для сравнения, за первую половину августа в Петербурге уже выпало около 30 мм осадков. Прогнозом поделился главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циклон уже сформировался над Беларусью и движется на север через Новгородскую область и центральные районы Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Циклон уже сформировался над Беларусью и движется на север через Новгородскую область и центральные районы Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам синоптика, циклон уже сформировался над Беларусью и движется на север через Новгородскую область и центральные районы Ленобласти. В четверг он уйдет в сторону Белого моря.

В западной части Ленобласти температура составит +12…+17 градусов, в восточной — +17…+22. Там также ожидаются грозы. Днем усилится западный и северо-западный ветер. Наиболее сильные порывы прогнозируются на Ладожском озере — до 20 м/с.

Карина Дроздецкая