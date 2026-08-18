В Новосибирской области почти на 17% снизилось число новых случаев туберкулеза

На территории Новосибирской области в период с января по июнь 2026 года количество новых случаев туберкулеза снизилось на 16,8% относительно среднего многолетнего уровня. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

В министерстве также отметили, что в первом полугодии в Новосибирской области сократилась смертность от этого заболевания. Показатель в регионе меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу.

«По итогам совещания мы сформируем дорожную карту: будем усиливать амбулаторное звено в районах, масштабируем механизм адресного сопровождения пациентов на дому. Видеоконтроль за лечением пациентов уже активно применяется в областной туберкулезной больнице. Наша задача — распространить этот опыт на весь регион», — сказал замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

По итогам 2025 года Новосибирская область расположилась на 10-м месте среди регионов России по уровню заболеваемости туберкулезом — 41,36 на 100 тыс. населения. С начала 2026 года показатель уменьшился на 12,5%. Среднемноголетний уровень заболеваемости туберкулезом в области за прошлый год сократился в 2,1 раза в сравнении с периодом 2022–2024 годов.

Александра Стрелкова