В Рыбинске задержали мужчину с кокаином, амфетамином и 107 патронами

В Рыбинске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые боеприпасы

Фото: УМВД России по Ярославской области Изъятые боеприпасы

Фото: УМВД России по Ярославской области

По данным ведомства, оперативники управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с сотрудниками управления Росгвардии задержали на улице Ворошилова мужчину 1983 года рождения. При личном досмотре у него изъяли три полимерных пакета. Экспертиза установила, что в них находились 1,901 г кокаина и 1,256 г амфетамина.

При обыске по месту жительства мужчины полицейские обнаружили коробку с пакетиками, в которых находился амфетамин общей массой более 20 г. Кроме того, были изъяты 107 патронов калибров 5,6, 9 и 12 мм.

По данным УМВД, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители устанавливают круг его связей и проверяют возможную причастность к другой противоправной деятельности.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере, а также ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном хранении боеприпасов.

По ходатайству следователя суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын