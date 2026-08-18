Жителю Новороссийска грозит до 10 лет за продажу муниципального участка

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый представился женщине владельцем земельного участка в селе Мысхако, пояснив, что право собственности оформлено на его сына, а сам он действует по генеральной доверенности. Мужчина привез покупательницу на место, показал участок, коммуникации и подъезд к нему.

При этом он скрыл, что вступившим в силу судебным решением участок уже был изъят из владения его семьи и передан администрации Новороссийска. Убедив женщину в отсутствии каких-либо ограничений на продажу, обвиняемый заключил с ней сделку и получил 12,5 млн руб, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Анна Гречко