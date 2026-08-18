Чрезвычайную пожароопасность объявили в 26 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области на основе прогноза Ростовгидрометцентра до конца суток 18 августа и в течение 19 августа в 26 муниципалитетах объявили чрезвычайную пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В зону действия режима вошли города Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Багаевский, Боковский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Егорлыкский, Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Мартыновский, Мясниковский, Неклиновский, Ремонтненский, Семикаракорский, Советский и Шолоховский районы.

МЧС призывает жителей воздерживаться от разведения костров, соблюдать осторожность при обращении с огнем, не бросать горящие спички и окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш.

Константин Соловьев