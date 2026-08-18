Мошенники начали предлагать петербуржцам фейковые билеты на концерт Канье Уэста

Мошенники начали предлагать фейковые билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Петербурге. Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по «выгодной» цене. Новую схему выявили аналитики сервиса «МТС Защитник», сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по скидке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по скидке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным экспертов, мошенники пользуются ажиотажем вокруг выступления артиста и сообщают о наличии «дополнительной квоты мест» или билетов «от организаторов». После этого они просят внести предоплату или перейти по ссылке для оформления покупки.

В результате покупатель может потерять деньги или получить поддельный билет, который не позволит попасть на концерт. Эксперты советуют приобретать билеты только на официальных площадках и проверенных сайтах, а также не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что концерты Канье Уэста в Петербурге запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-Арене».

Карина Дроздецкая