На Ставрополье мужчину будут судить после гибели жены и дочери от инсектицида

В Ставропольском крае 38-летний мужчина предстанет перед судом по делу о гибели 14-летней дочери и гражданской жены, отравившихся ядовитым газом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 23 мая мужчина разместил в комнате своего дома в станице Новотроицкой Изобильненского округа инсектицид, предназначенный для сельскохозяйственного производства. При этом он превысил указанную производителем норму и не соблюдал требования по применению и безопасности.

В результате в помещении распространился ядовитый газ. Ночью члены семьи почувствовали себя плохо, однако спасти 14-летнюю девочку и ее мать не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование завершено, дело направлено в суд.

Валерий Климов